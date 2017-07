PSG : Ben Arfa écarté sur demande de Nasser ?

PSG : Ben Arfa écarté sur demande de Nasse r ? « Par Romain Lantheaume - Le 16/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pas retenu pour la tournée américaine du Paris Saint-Germain, le milieu offensif Hatem Ben Arfa (30 ans, 23 apparitions en L1 cette saison) a vu son avenir dans la capitale s’assombrir un peu plus. Et la mise à l’écart de l’ancien Niçois pourrait ne pas s’appuyer sur des critères uniquement sportifs. En effet, le Journal du Dimanche affirme que c’est le président francilien Nasser Al-Khelaïfi qui se trouve à l’origine de cette décision. Pourtant fervent soutien du Tricolore, le dirigeant n’aurait pas apprécié une scène qui aurait eu lieu en fin de saison dernière. Le 9 avril, alors que l’émir du Qatar, Tamim Al-Thani, effectuait une de ses rares visites au Camp des Loges, "HBA" aurait eu l’audace d’aller lui demander directement son contact, en lâchant devant lui qu’Al-Khelaïfi ne répondait pas à ses sollicitations depuis des mois ! Se sentant pris en porte-à-faux, le président du PSG aurait évidemment peu goûté à cette attitude et il aurait demandé au coach Unai Emery de ne plus retenir le joueur. Et le Basque ne s’est pas fait prier pour exécuter cette requête… Se sentant pris en porte-à-faux, le président du PSG aurait évidemment peu goûté à cette attitude et il aurait demandé au coach Unai Emery de ne plus retenir le joueur. Et le Basque ne s’est pas fait prier pour exécuter cette requête…

News lue par 14625 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+