Lyon : deux clubs anglais veulent Ferri

Maxime Gonalons et Corentin Tolisso partis, le milieu de terrain Jordan Ferri (25 ans, 28 apparitions et 1 but en L1 en 2016-2017) pourrait avoir un rôle plus important au sein de l'Olympique Lyonnais lors du prochain exercice. Selon L'Equipe, le Gone intéresse tout de même deux formations anglaises, que sont Watford et Bournemouth. Le média sportif assure que les deux prétendants du Rhodanien pourraient prochainement passer à l'action. Affaire à suivre.