Arsenal : Alexis Sanchez veut partir !

A un an du terme de son contrat, l'attaquant d'Arsenal Alexis Sanchez (28 ans, 38 matchs et 24 buts en Premier League cette saison) a pris sa décision ! Malgré la volonté de son entraîneur Arsène Wenger de le conserver, l'international chilien souhaite quitter les Gunners cet été pour rejoindre un club plus ambitieux sur la scène européenne. "Ma décision, je l'ai déjà prise. Maintenant, je dois attendre la réponse d'Arsenal. Cela dépend d'eux, de ce qu'ils veulent. Mon désir est de jouer la Ligue des Champions et de la gagner. C'est un rêve que j'ai depuis tout petit. Mais pour le moment, je suis à Arsenal, et j'ai un contrat qui se termine dans un an", a confié Sanchez à Radio Sport. Pour l'instant, Wenger semble déterminé à conserver sa star malgré les intérêts de Manchester City, du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich (voir ici).

