Amical : l'OM s'offre Fenerbahçe !

Amical : l'OM s'offre Fenerbahç e ! Par Youcef Touaitia - Le 15/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Solide, l'Olympique de Marseille a enchaîné avec un cinquième succès consécutif lors de la préparation estivale face à Fenerbahçe (1-0) ce samedi à Lausanne, en Suisse. Dans une ambiance au départ hostile au Stade de La Pontaise, où les supporters turcs ont fait le déplacement en nombre, les Marseillais éprouvaient des difficultés à se sortir du bon pressing adverse. Petit à petit, le match s'équilibrait et les hommes de Rudi Garcia se procuraient même les meilleures occasions par Germain puis Sanson, qui manquaient de peu le cadre. Si le rythme était assez élevé, les deux équipes multipliaient les erreurs de relance. Fenerbahçe, porté par un Valbuena très actif, montrait tout de même un visage plus séduisant sans toutefois réussir à faire la différence. Le Français posait d'ailleurs énormément de soucis aux Phocéens, qui redoublaient d'agressivité avec trois avertissements écopés en première période. Tout sauf un match amical... Au retour des vestiaires, l'OM affichait un visage plus conquérant et obligeait le récent 3e de Süper Lig à évoluer en contre. Sarr et Cabella, les Marseillais les plus actifs après la pause, n'étaient pas loin de tromper Kameni sur deux frappes lointaines flottantes. C'était finalement le discret Germain qui trouvait le chemin des filets sur une frappe tendue à ras de terre qui ne laissait aucune chance au portier camerounais (0-1, 78e). Une réalisation qui permet à l'OM de poursuivre son sans-faute au cours de cette préparation estivale avant de retrouver le Sporting Portugal, mardi, pour réaliser la passe de six !

