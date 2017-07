Juve : le message d’adieu de Bonucci

Nouveau joueur du Milan AC, le défenseur central Leonardo Bonucci (30 ans) quitte la Juventus Turin après sept grosses saisons. Ému, l’international italien a rendu un vibrant hommage à la Vieille Dame.

"Sept saisons de victoires, de rêves réalisés, de progression obtenue grâce à un lien empathique et exceptionnel avec la Juve, dans son intégralité absolue. Six Scudetti, tous expérimentés et gagnés en se battant. Naturellement, il reste le grand regret de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions, mais plus fort que cela est la fierté du succès obtenu et d'avoir fait partie d'une grande famille. J'ai toujours tout donné, vraiment, jusqu'à la fin. J'ai reçu, j'ai donné et j'ai appris. Ce que je vois aujourd'hui, en regardant derrière moi, c'est une histoire splendide. (...) Merci pour tout, Juve", a relayé Bonucci, dans des propos repris par La Gazzetta dello Sport.

Classe !