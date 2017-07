OM : la piste Kalinic enterrée ?

Sur les rangs pour enrôler l’attaquant de la Fiorentina, Nikola Kalinic (29 ans, 41 matchs et 20 buts toutes compétitions en 2016-2017), l’Olympique de Marseille pourrait laisser tomber ce dossier. Et pour cause, La Gazzetta dello Sport assure que le buteur croate a demandé à ses dirigeants de refuser toutes les offres dont il ferait l’objet... sauf du Milan AC. Intéressé, le club lombard aurait déjà transmis un chèque de 20 millions d’euros mais la Viola en réclame au moins dix de plus pour trouver un accord.