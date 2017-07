Amical : Lyon pulvérise le Celtic !

Amical : Lyon pulvérise le Celti c ! « Par Youcef Touaitia - Le 15/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sans forcer, l'Olympique Lyonnais a écrasé le Celtic Glasgow (4-0) ce samedi, à Glasgow, en match amical de préparation. Bousculés en début de rencontre dans un Celtic Parc qui sonnait creux, les Lyonnais avaient énormément de mal à se projeter vers l'avant. Les champions d'Ecosse se montraient dangereux à deux reprises puisque Bitton, sur coup franc, puis Benyu, après une séquence chaude dans la surface, n'étaient pas loin d'ouvrir la marque. Trop timides, les protégés de Bruno Genesio s'enlisaient et affichaient un visage très moyen au fil de la première période. Pour ne rien arranger à leurs affaires, la pluie était de plus en plus forte et rendait difficile la construction du jeu. Une situation qui changeait complètement après la pause. Les changements apportés par le coach rhodanien portaient leurs fruits puisque Cornet trouvait la faille après une action menée par Fekir et Traoré (0-1, 53e). Largement au-dessus, les Gones doublaient la mise après un festival de l'attaquant Maolida, qui éliminait trois joueurs avant de tromper Hazard (0-2, 62e). En roue libre, les visiteurs se régalaient, Fekir profitant même d'un bon travail du milieu offensif Gouiri pour enfoncer un troisième but (0-3, 78e). Le jeune Lyonnais, en feu depuis son entrée, se chargeait même d'alourdir un peu plus l'addition en fin de rencontre, se baladant tranquillement dans une défense écossaise à la ramasse (0-4, 87e). De bon augure avant la prochaine rencontre face à l'Ajax Amsterdam, mardi. En roue libre, les visiteurs se régalaient, Fekir profitant même d'un bon travail du milieu offensif Gouiri pour enfoncer un troisième but (0-3, 78e). Le jeune Lyonnais, en feu depuis son entrée, se chargeait même d'alourdir un peu plus l'addition en fin de rencontre, se baladant tranquillement dans une défense écossaise à la ramasse (0-4, 87e). De bon augure avant la prochaine rencontre face à l'Ajax Amsterdam, mardi.

