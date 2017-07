Man Utd : Mourinho revient sur l'échec Morata « Par Romain Rigaux - Le 15/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si Manchester United a recruté Romelu Lukaku pour renforcer son attaque cet été, sa priorité se nommait Alvaro Morata (24 ans, 43 apparitions et 20 buts toutes compétitions en 2016-2017). Mais les Red Devils n'ont pas trouvé d'accord avec le Real Madrid. Dans le cadre de l'International Champions Cup, José Mourinho est revenu sur l'échec de ce transfert. "Il est difficile de parler d'un joueur qui ne nous appartient pas, cela me coûte parce que je ne suis personne pour parler d'un joueur du Real Madrid. L'intérêt était évident et public, et nous n'avons pas conclu un accord. C'est logique parce que Madrid était dans son droit mettre le prix qu'il voulait pour un joueur. Je n'ai pas à faire des critiques envers Madrid ou mon club, qui a essayé de parvenir à un accord et qui n'y est pas parvenu", a expliqué l'entraîneur mancunien en conférence de presse. Le Real attendait 90 millions d'euros pour céder Morata. Le Real attendait 90 millions d'euros pour céder Morata.

News lue par 11583 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+