Amical : Giroud buteur avec Arsenal

Pour son deuxième match de préparation pendant sa tournée australienne, Arsenal s'est imposé contre les Western Sydney Wanderers (3-1) ce samedi. Annoncé possible partant et titularisé aux côtés de Lacazette, Giroud (33e) a inscrit le premier but de cette rencontre. Ramsey (37e) et Elneny (44e) ont corsé l'addition, alors que Lustica (57e) a sauvé l'honneur pour les Australiens.

Prochaine rencontre le 19 juillet face au Bayern Munich pour les Gunners.