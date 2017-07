Milan : une offre pour Belotti !

Mais où s'arrêtera le Milan AC ? Alors que Leonardo Bonucci s'est ajouté à la longue liste des recrues milanaises (Calhanoglu, André Silva, Musacchio, Rodriguez, Kessié, Borini, Conti), et en attendant l'arrivée imminente de Lucas Biglia, le club lombard souhaite encore recruter un attaquant. Si la piste Pierre-Emerick Aubameyang est citée, les Rossoneri ont une autre priorité.

Selon plusieurs sources en Italie, le club lombard a formulé une offre pour le buteur du Torino, Andrea Belotti (23 ans, 35 matchs et 26 buts en Serie A en 2016-2017), courtisé aussi par le PSG. La proposition s'élève à 45 millions d'euros, plus l'attaquant Mbaye Niang et le défenseur Gabriel Paletta. Cela ne sera pas suffisant pour faire plier le Toro qui réclame au moins 80 millions d'euros en plus des deux joueurs.