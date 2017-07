PSG : Matuidi n'a pas encore tranché

Alors que la presse italienne annonçait il y a près de deux semaines un accord entre Blaise Matuidi (30 ans, 52 matchs et 7 buts toutes compétitions en 2016-2017) et la Juventus Turin, le dossier semble au point mort. Selon Goal, le milieu de terrain ne s'est pas encore décidé et doit discuter avec son directeur sportif Antero Henrique dans les prochains jours pour évoquer son avenir, alors qu'il possède une proposition de prolongation de son contrat qui se termine dans un an.

Avec la vente de Leonardo Bonucci au Milan AC pour 40 millions d'euros, la Juve possède plus de liquidités et pourrait accélérer sur ce dossier dans les prochains jours. Alors qu'elle n'était pas disposée à débourser plus de 15 millions d'euros, la donne a peut-être changé.