OM : M. Dembélé, pas la priorité de "Zubi" ?

Ces derniers jours, le nom de Moussa Dembélé (21 ans, 40 matchs et 22 buts toutes compétitions en 2016-2017) est venu s'ajouter à la liste des attaquants courtisés par l'Olympique de Marseille cet été. Si La Provence confirme les renseignements pris par l'OM sur ce dossier, le quotidien régional assure en revanche que le Français du Celtic Glasgow n'est pas une priorité pour les dirigeants marseillais. La raison ? Le directeur sportif Andoni Zubizarreta recherche un buteur plus expérimenté, et non un joueur qui n'a pour le moment flambé qu'une seule saison. Lors d'un récent sondage sur Maxifoot, vous étiez tout de même 33,2% à estimer que le joueur formé au PSG serait le meilleur choix pour l'OM, devant Olivier Giroud (31,9%) et Carlos Bacca (18,7%).

