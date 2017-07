Man Utd : Mourinho en veut encore !

Man Utd : Mourinho en veut encor e ! « Par Romain Lantheaume - Le 15/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mécontent du début de mercato de Manchester United, le manager José Mourinho a pu largement se consoler avec l’arrivée du buteur Romelu Lukaku (85 millions d’euros hors bonus), qui a suivi celle du défenseur central Victor Lindelöf (35 M€ hors bonus). Idéalement, le Portugais souhaiterait encore deux renforts supplémentaires. "Nos portes ne sont pas fermées, nous ne voulons pas nous contenter de Lukaku et de Lindelöf. On a besoin de plus de joueurs, on était parti sur la base de quatre (recrues), donc la moitié du travail est fait, a expliqué le Special One vendredi en conférence de presse. Le marché est si difficile, je n'aimerais pas faire le boulot d'Ed Woodward (le vice-président du club, ndlr) qui doit négocier, c'est vraiment compliqué. Peut-être qu'on n'aura pas deux nouveaux joueurs, mais il nous en faut un pour avoir plus d'options." Dans l’entrejeu, les pistes les plus chaudes mènent à Nemanja Matic (Chelsea) et Eric Dier (Tottenham). Des discussions ont également lieu avec l’Inter Milan pour l’ailier Ivan Perisic. Dans l’entrejeu, les pistes les plus chaudes mènent à Nemanja Matic (Chelsea) et Eric Dier (Tottenham). Des discussions ont également lieu avec l’Inter Milan pour l’ailier Ivan Perisic.

