Nice : Dalbert met la pression !

Nice : Dalbert met la pressio n ! « Par Romain Lantheaume - Le 15/07/2017 » Comme nous vous l'indiquions récemment (voir ici), la situation commence à s'envenimer entre le latéral gauche Dalbert (23 ans, 33 matchs en L1 cette saison), désireux de rejoindre l'Inter Milan, et son club de Nice, qui le retient pour l'instant. Vendredi, le Brésilien s'est fendu d'un communiqué pour réclamer son départ. "Plus de dix clubs européens ont sollicité mon agent, parmi eux Liverpool et l'Inter Milan. L'Inter a fait une proposition qui ne se refuse pas, pour moi comme pour Nice et je crois que nous aurons une issue favorable pour les deux parties, a lancé l'ancien élément du Vitoria Guimarães. Je compte sur la compréhension des dirigeants. (…) Ce fut une décision difficile mais je suis sûr de moi quand je dis que je veux suivre de nouveaux projets." Problème : le club lombard propose 20 millions d'euros, là où le Gym attend 5 M€ supplémentaires. Mais au vu de la position inflexible du joueur, on peut imaginer que toutes les parties vont bien finir par trouver un terrain d'entente.

