Man Utd : Mourinho ouvre la porte à Ibrahimovic

L’histoire entre Manchester United et Zlatan Ibrahimovic (35 ans) n’est peut-être pas terminée ! Initialement laissé libre après sa grave blessure au genou, l’attaquant suédois effectue sa rééducation au centre d’entraînement des Red Devils et son temps de guérison, plus rapide que prévu, a bluffé les médecins du club. Vendredi, face à la presse, l’entraîneur mancunien, José Mourinho, a clairement ouvert la porte à un retour.

"C'est possible, c'est ouvert, a lancé le Special One. Si la décision est d’attendre jusqu’à décembre – il ne pourra pas revenir avant – pourquoi ne pas attendre ? Nous discutons, nous échangeons. La porte est toujours ouverte. Il veut jouer au plus haut niveau. Il n’est pas satisfait de la façon dont il a fini la saison. (…) Pourquoi ne devrait-on pas attendre pour un joueur qui nous a tant donné."

Récemment, l’ancien Parisien a promis une grande annonce à venir (). Un rapport avec son futur à MU ?