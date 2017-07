Amical : le Trophée des Normands pour Caen « Par Romain Rigaux - Le 14/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Caen et Le Havre se disputaient le Trophée des Normands ce vendredi à Bayeux. Battu 3-0 l'an dernier, le Stade Malherbe a remis la main sur ce trophée en s'imposant lors de la séance des tirs au but (1-1, 1-3 tab). Menés au score après un penalty du Havrais Ferhat (12e), les Caennais ont égalisé grâce à Bazile (41e). Arrivé en provenance de l'OM cet été et formé au HAC, le gardien Samba a sorti la première tentative havraise lors de la séance de tirs au but pour permettre au SMC de s'imposer. Le onze de départ caennais : Vercoutre - Alhadhur, Genevois, Le Joncour, Bessat - Féret, Sankoh, Avounou - Kouakou, Rodelin, Bazile. Vercoutre - Alhadhur, Genevois, Le Joncour, Bessat - Féret, Sankoh, Avounou - Kouakou, Rodelin, Bazile.

