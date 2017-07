PSG : Ben Arfa prévenu par... un intendant

Comme nous vous l'évoquions un peu plus tôt, Hatem Ben Arfa (30 ans, 32 apparitions et 4 buts toutes compétitions en 2016-2017) et Grzegorz Krychowiak (27 ans, 19 matchs toutes compétitions en 2016-2017) ne participeront pas à la tournée du Paris Saint-Germain aux Etats-Unis (voir la brève de 18h47). Et si le premier s'interrogeait peut-être encore sur un possible statut d'indésirable dans la capitale, il est désormais fixé.

Selon RMC, Ben Arfa a été prévenu ce vendredi de sa non-convocation pour la tournée par un intendant du club, alors que sa valise était prête. Ni son entraîneur Unai Emery, ni son directeur sportif Antero Henrique, ne l'ont prévenu de cette décision. Le message est clair...