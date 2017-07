PSG : Ben Arfa et Krychowiak privés de tournée

Cette fois, plus de doute possible. Alors que le Paris Saint-Germain s'envolera ce samedi pour les Etats-Unis afin d'effectuer une tournée de pré-saison du 15 au 26 juillet, Hatem Ben Arfa (30 ans, 32 apparitions et 4 buts toutes compétitions en 2016-2017) et Grzegorz Krychowiak (27 ans, 19 matchs toutes compétitions en 2016-2017) n'ont pas été convoqués, annoncent L'Equipe et Le Parisien. Une manière de leur faire comprendre définitivement que le PSG ne compte plus sur eux.

Alors que Ben Arfa et Krychowiak semblaient vouloir rester cet été pour inverser la tendance, il y a fort à parier que le discours ne sera plus le même dans les prochains jours. Un départ est désormais inévitable si le Français et le Polonais ne veulent pas revivre une saison compliquée. Les deux joueurs resteront au Camp des Loges pour s'entraîner avec un préparateur physique.