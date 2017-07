OM : Garcia se méfie d'Ostende

L'Olympique de Marseille affrontera le KV Ostende lors du 3e tour préliminaire de la Ligue Europa. Un tirage clément pour le club phocéen malgré le discours prudent de Rudi Garcia, qui ne sous-estime pas la formation belge.

"Cela aurait pu être plus loin, cela aurait pu être plus simple aussi. C'est un tirage difficile, cette équipe était dans les premières lignes des équipes non têtes de série. Jouer une équipe belge, c'est toujours difficile. Après, on ne voulait pas aller loin et c'est aussi un des déplacements les plus courts. On va bien se préparer, bien les étudier et tout faire évidemment pour se qualifier", a indiqué le coach marseillais en conférence de presse.

Le match aller est prévu le jeudi 27 juillet au Vélodrome, la manche retour le jeudi 3 août en Belgique.