Lille : un jeune latéral s'adresse à Bielsa « Par Romain Lantheaume - Le 14/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Réputé pour sa capacité à tirer le meilleur des jeunes joueurs à fort potentiel, l'entraîneur Marcelo Bielsa devrait se régaler à Lille, qui a recruté plusieurs éléments possédant ce profil cet été. Mais, dans ses rangs, le club nordiste possède aussi quelques belles promesses, à commencer par le latéral gauche Hamza Mendyl (19 ans). Apparu en équipe première à seulement 2 reprises toutes compétitions confondues en 2016-2017, le natif de Casablanca fait déjà figure de titulaire indiscutable avec la sélection du Maroc. Et le Dogue a un message pour "El Loco". "Je veux devenir l'arrière-gauche de Bielsa, a lancé le Lion de l'Atlas au site Foot Mercato. Tous les joueurs sont contents de travailler avec lui. C'est une personne très rigoureuse et qui en demande beaucoup. (…) J'espère bien revenir et démontrer à Marcelo Bielsa qu'il peut compter sur moi. Je suis bien au LOSC. Il y a un super projet qui est en train de se bâtir. J'espère bien en faire partie." Pour l'heure, Mendyl se remet d'une rupture des ligaments croisés et va devoir attendre le mois d'octobre avant de pouvoir montrer ce dont il est capable. Pour l'heure, Mendyl se remet d'une rupture des ligaments croisés et va devoir attendre le mois d'octobre avant de pouvoir montrer ce dont il est capable.

