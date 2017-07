PSG : la rumeur Belotti relancée en Italie « Par Romain Lantheaume - Le 14/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Conscient qu’il sera difficile de recruter Kylian Mbappé, qui envisagerait de rester à l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain étudie d’autres pistes en attaque. Ce vendredi, La Gazzetta dello Sport assure que le club de la capitale s’est fait une raison pour le Tricolore et convoite de manière de plus en plus insistante le buteur du Torino, Andrea Belotti (23 ans, 35 matchs et 26 buts en Serie A cette saison). Egalement courtisé par Chelsea, l’international italien ne sera pas lâché à moins de 100 millions d’euros. En plus, à la différence de Mbappé, le Transalpin possède un profil de pur avant-centre et offre moins de possibilités. A ce tarif, Paris n'a donc aucun intérêt à faire une folie pour un joueur qui débarquerait comme doublure d'Edinson Cavani. Malgré les spéculations de la presse italienne, qui rappelle notamment l’amitié qui lie Belotti à Marco Verratti, difficile d’imaginer cette piste dépasser le simple stade de rumeur…

