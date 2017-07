PSG : les regrets de Létang pour Mbappé « Par Romain Lantheaume - Le 14/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désigné comme la priorité numéro un du Paris Saint-Germain cet été, Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison) fait l’objet d’une cour insistante de la part du vice-champion de France. Courtisé par les plus grands clubs européens mais visiblement désireux de rester à l’AS Monaco une saison de plus (voir ici), le talentueux attaquant sera très difficile à recruter. Le désormais ex-directeur sportif du PSG, Olivier Létang, assure pourtant avoir milité pour sa venue il y a deux ans déjà. "Tous les très grands le voulaient il y a un an, et, à la fin, il ne restait plus que Monaco et Paris. J'ai dit à l'actionnaire qu'il était LE joueur à prendre. Pas il y a six mois, mais il y a deux ans. Kylian est différent", a lancé le natif du Mans dans les colonnes de L’Equipe. L’ancien dirigeant de Reims affirme qu’il avait également repéré les milieux offensifs Philippe Coutinho (Liverpool), lui aussi ciblé cet été, et Thomas Lemar (Monaco). Dommage pour le PSG… L’ancien dirigeant de Reims affirme qu’il avait également repéré les milieux offensifs Philippe Coutinho (Liverpool), lui aussi ciblé cet été, et Thomas Lemar (Monaco). Dommage pour le PSG…

