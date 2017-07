Nice : de plus en plus tendu pour Dalbert « Par Romain Lantheaume - Le 14/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’une première saison réussie à Nice, le latéral gauche Dalbert (23 ans, 33 matchs en L1 cette saison) souhaite rejoindre l’Inter Milan, qui le convoite et qui a proposé près de 20 millions d’euros aux Aiglons. Mais le Gym continue de se montrer inflexible et la situation commence à se tendre. Initialement annoncé titulaire pour le match amical contre La Gantoise (3-2) jeudi, le Brésilien a finalement débuté sur le banc, assis à l’opposé de son entraîneur, Lucien Favre. Et il n'est pas entré en jeu. D’après L’Equipe, le Sud-Américain, qui n’est pas blessé, a payé son attitude d’avant-match, lorsqu’il avait tardé à partir à l’échauffement. Pour céder l’ancien élément du Vitoria Guimarães, qui a la possibilité de multiplier son salaire par huit en Lombardie, Nice réclame 25 M€, soit le montant de la "clause de valorisation" du joueur, signée sous seing privé. Pour céder l’ancien élément du Vitoria Guimarães, qui a la possibilité de multiplier son salaire par huit en Lombardie, Nice réclame 25 M€, soit le montant de la "clause de valorisation" du joueur, signée sous seing privé.

