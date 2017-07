PSG : Létang et les ratés du mercato d'été 2016 « Par Romain Lantheaume - Le 14/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Grzegorz Krychowiak (30 M€), Jésé (25 M€), Hatem Ben Arfa (libre) : malgré la bonne surprise Thomas Meunier (7 M€), le Paris Saint-Germain a raté dans les grandes largeurs son mercato d’été 2016. Contrairement à ce qu’affirment certaines rumeurs, l’ex-directeur sportif du club de la capitale, Olivier Létang, assure que l’entraîneur Unai Emery a bien été intégré au processus de décision, à deux exceptions près. "Il y a deux joueurs pour lesquels Unai Emery n'a pas été directement impliqué dans le processus, et deux seulement : Hatem Ben Arfa et Thomas Meunier. Pour tous les autres, il a été intégré", a assuré le dirigeant dans les colonnes de L’Equipe. "J'ai lu que le coach n'était pas arrivé au moment de la signature de Krychowiak. Vous vous doutez bien qu'Unai a été contacté en amont de sa nomination et que du travail a été fait avec lui en amont de l'officialisation de son arrivée. Cela a été une décision collégiale. Comme l'a été l'arrivée de Thomas, une réussite. (...) Et même si le coach ne le connaissait pas précisément, on n'a pas fait signer Thomas - ni Hatem d'ailleurs - sans lui en parler." Si le Belge a eu sa chance et a su la saisir, c’est nettement moins le cas pour le Français… "J'ai lu que le coach n'était pas arrivé au moment de la signature de Krychowiak. Vous vous doutez bien qu'Unai a été contacté en amont de sa nomination et que du travail a été fait avec lui en amont de l'officialisation de son arrivée. Cela a été une décision collégiale. Comme l'a été l'arrivée de Thomas, une réussite. (...) Et même si le coach ne le connaissait pas précisément, on n'a pas fait signer Thomas - ni Hatem d'ailleurs - sans lui en parler." Si le Belge a eu sa chance et a su la saisir, c’est nettement moins le cas pour le Français…

News lue par 9350 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+