PSG : les vérités de Létang sur Kluivert « Par Romain Lantheaume - Le 14/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désormais ex-directeur sportif du Paris Saint-Germain à la suite de sa démission qui a été effective en fin de saison, Olivier Létang, a justifié sa décision dans les colonnes de L’Equipe. Et, sans surprise, le dirigeant n’a pas apprécié l’arrivée de Patrick Kluivert, lui aussi parti entretemps, au poste de directeur du football, il y a un an. "J'avais beaucoup d'interrogations après l'été 2016, lorsque j'ai été informé au dernier moment de l'arrivée de Patrick Kluivert. (…) J'étais en famille, et j'ai été appelé un quart d'heure avant l'officialisation. On m'a dit que l'arrivée de Patrick n'était pas une bonne nouvelle pour moi et qu'une partie de mes missions allaient être couvertes par ce poste de directeur du football", a raconté l’ancien membre du Stade de Reims. "Ce fut une première situation compliquée à gérer. Les médias l'ont évoquée en disant que je n'étais pas pleinement satisfait, ce qui était vrai. On a malgré tout passé la saison. J'aime bien les choses claires en termes d'organisation, et ce n'était pas le cas. Je n'étais pas assez épanoui, donc je suis parti." Malgré tout, Létang assure qu’il s’entendait plutôt bien avec le Néerlandais. "Ce fut une première situation compliquée à gérer. Les médias l'ont évoquée en disant que je n'étais pas pleinement satisfait, ce qui était vrai. On a malgré tout passé la saison. J'aime bien les choses claires en termes d'organisation, et ce n'était pas le cas. Je n'étais pas assez épanoui, donc je suis parti." Malgré tout, Létang assure qu’il s’entendait plutôt bien avec le Néerlandais.

News lue par 25783 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+