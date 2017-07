PSG : le Real pense à Meunier !

PSG : le Real pense à Meunie r ! Par Romain Lantheaume - Le 14/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Soucieux d’anticiper le possible départ de Danilo vers Chelsea, le Real Madrid s’est mis en quête d’un latéral droit remplaçant cet été afin de faire souffler Daniel Carvajal. Et d’après le quotidien Marca, l’entraîneur des Merengue, Zinédine Zidane, a coché un nom en tête de sa liste, celui de Thomas Meunier (25 ans, 22 matchs et 1 but en L1 cette saison) ! Auteur d’une bonne première saison au Paris Saint-Germain, le Belge est notamment parvenu à supplanter Serge Aurier dans la hiérarchie. Alors que l’Ivoirien souhaite changer d’air, l’ancien défenseur du FC Bruges est quant à lui parti pour enfiler le costume de doublure dans l’ombre de la recrue Dani Alves, qui aura parfois besoin d’être ménagée. S’il se confirme, cet intérêt du Real pourrait-il inciter les dirigeants franciliens à revoir leurs plans à ce poste ? Difficile à croire. Pour l’instant, Aurier a montré des velléités de départ, à l’inverse du Diable Rouge et on imagine mal le PSG lâcher un élément qui a convaincu. De toute façon, la Maison Blanche ne compte pas s’activer dans ce dossier tant que Danilo n’est pas parti… S’il se confirme, cet intérêt du Real pourrait-il inciter les dirigeants franciliens à revoir leurs plans à ce poste ? Difficile à croire. Pour l’instant, Aurier a montré des velléités de départ, à l’inverse du Diable Rouge et on imagine mal le PSG lâcher un élément qui a convaincu. De toute façon, la Maison Blanche ne compte pas s’activer dans ce dossier tant que Danilo n’est pas parti…

