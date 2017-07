ASSE : Oscar Garcia explique sa philosophie

A Saint-Etienne, la révolution est en marche. Après huit années sous la houlette de Christophe Galtier, les Verts ont été repris par Oscar Garcia cet été. A en croire l'Espagnol, les supporters foréziens ne vont pas s'ennuyer dans les prochains mois.

"Notre philosophie de jeu repose sur le ballon et ce que nous en faisons. Il y aura des moments où nous n’aurons pas la balle, mais il faudra être très agressifs pour la récupérer le plus rapidement possible. J'aime que mes joueurs aient la même philosophie que moi. Je leur dis : je déteste perdre, mais s'il y a une chose que je déteste encore plus, c'est perdre en jouant mal. Je veux que tout le monde ait ça en tête, a expliqué l'ancien joueur du FC Barcelone sur les ondes de RMC. La possession de balle est une priorité, mais il ne s'agit pas d'avoir le ballon pour avoir le ballon. Il faut avoir le ballon pour créer des opportunités et des occasions de marquer."

Un discours qui promet !