Man Utd : le programme de l'été « Par Youcef Touaitia - Le 13/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur du Community Shield, de la League Cup et de la Ligue Europa la saison passée, Manchester United va tenter de faire mieux qu’une modeste 6e place en Premier League, et, surtout, tenter d’aller très loin pour son retour en Ligue des Champions, lors du prochain exercice. Pour cela, les Red Devils sont déjà aux Etats-Unis pour leur préparation physique. Au programme, sept matchs amicaux sont déjà fixés sur le sol américain et à leur retour en Europe : - contre LA Galaxy, la nuit du samedi 15 au dimanche 16 juillet à 4h du matin (heure française), à Carson (USA). - contre Real Salt Lake, la nuit du lundi 17 au mardi 18 juillet à 4h du matin, à Sandy (USA). - contre Manchester City, la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 juillet à 3h30 du matin, à Houston (USA), sur beIN SPORTS 1. - contre le Real Madrid, le dimanche 23 juillet à 23h, à Santa Clara (USA), sur beIN SPORTS 1. - contre le FC Barcelone, la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 juillet à 1h30 du matin, à Washington (USA), sur beIN SPORTS 1. - contre Valarenga, le dimanche 30 juillet à 19h, à Oslo (NOR). - contre la Sampdoria, le mercredi 2 août à 20h45, à Dublin (IRL), sur beIN SPORTS 2. Avant la réception de West Ham, le samedi 12 août, à l’occasion de la première journée de Premier League, les Mancuniens affronteront le Real Madrid, le mardi 8 août à 20h45, en finale de la Supercoupe d’Europe à Skopje, en Macédoine, diffusé sur beIN SPORTS 1. Avant la réception de West Ham, le samedi 12 août, à l’occasion de la première journée de Premier League, les Mancuniens affronteront le Real Madrid, le mardi 8 août à 20h45, en finale de la Supercoupe d’Europe à Skopje, en Macédoine, diffusé sur beIN SPORTS 1.

