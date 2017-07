Real : le programme de l'été « Par Youcef Touaitia - Le 13/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une saison 2016-2017 exceptionnelle, le Real Madrid est déjà de retour aux affaires. Les hommes de Zinedine Zidane ont rallié les Etats-Unis mardi et resteront de l'autre côté de l'Atlantique jusqu'au jeudi 3 août. Durant ces trois grosses semaines, les champions d'Europe ne vont pas chômer puisque quatre matchs amicaux, et non des moindres, sont déjà programmés : - contre Manchester United, le dimanche 23 juillet à 23h, à Santa Clara (USA), sur beIN SPORTS 1. - contre Manchester City, la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 juillet à 4h du matin (heure française), à Los Angeles (USA), sur beIN SPORTS 1. - contre le FC Barcelone, la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juillet à 1h30 du matin, à Miami (USA), sur beIN SPORTS 1. - contre la MLS All Stars, le mercredi 2 août à 3h du matin, à Chicago (USA), sur Eurosport 1. Avant son premier rendez-vous en Liga, prévu le samedi 19 ou le dimanche 20 août face à un adversaire à définir, la Maison Blanche devra envoyer un signal fort à l'Espagne et à l'Europe puisque sont prévus : - la finale de la Supercoupe d'Europe, contre Manchester United, le mardi 8 août à 20h45, à Skopje (MAC), sur beIN SPORTS 1. - la finale aller de la Supercoupe d'Espagne, contre le FC Barcelone, le dimanche 13 août (heure à déterminer), à Barcelone (ESP). - la finale retour de la Supercoupe d'Espagne, contre le FC Barcelone, le mercredi 16 août (heure à déterminer), à Madrid (ESP). - la finale retour de la Supercoupe d'Espagne, contre le FC Barcelone, le mercredi 16 août (heure à déterminer), à Madrid (ESP).

