Chelsea : Matic proche de la sortie

Tiémoué Bakayoko bientôt là, le milieu de terrain Nemanja Matic (28 ans, 35 matchs et 1 but en Premier League cette saison) ne serait plus très loin de la sortie à Chelsea. Malgré une dernière saison de très grande qualité, le Serbe n’entre plus dans les plans d’Antonio Conte, qui l’a même envoyé s’entraîner avec la réserve en début de semaine, nous informe les médias britanniques.

Quel avenir pour l’ancien joueur de Benfica, donc ? Alors que Manchester United semblait en faire sa priorité pour cet été, le chemin menant à Old Trafford semble moins clair depuis quelques jours, en partie à cause du dossier Bakayoko. Si José Mourinho vise Eric Dier (Tottenham) et Radja Nainggolan (AS Rome) pour son entrejeu, il n’est pas impossible que le Portugais revienne tout de même à la charge pour son ancien poulain.