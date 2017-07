PSG : Danilo Pereira dans le viseur ?

PSG : Danilo Pereira dans le viseu r ? « Par Youcef Touaitia - Le 13/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Thiago Motta prolongé d'un an, Marco Verratti retenu, le Paris Saint-Germain pourrait tout de même renforcer son milieu de terrain cet été. Si Blaise Matuidi, sous contrat jusqu'en juin 2018, et Grzegorz Krychowiak, qui n'entre pas dans les plans d'Unai Emery, ne sont pas sûrs de rester dans la capitale, un nouveau concurrent pourrait débarquer. Selon le Correio da Manhã, le directeur sportif parisien Antero Henrique aurait dans l'idée d'enrôler le solide roc du FC Porto, Danilo Pereira (25 ans, 39 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison). Contrainte de récupérer 36 millions d'euros après les ventes d'André Silva au Milan AC (38 M€) ou encore de Ruben Neves à Wolverhampton (18 M€), dans le but de rester dans les clous du fair-play financier, la formation lusitanienne pourrait céder son élément, dont la clause libératoire est fixée à 60 millions d'euros, pour moitié moins. Un joli coup à venir pour le PSG ? Un joli coup à venir pour le PSG ?

News lue par 5666 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+