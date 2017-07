Sondage MF : M. Dembélé, le meilleur pour l'OM !

Sondage MF : M. Dembélé, le meilleur pour l'O M ! Par Romain Rigaux - Le 13/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions quel attaquant serait le meilleur choix pour l'Olympique de Marseille, parmi les pistes étudiées par le club phocéen. Et c'est un ancien Parisien qui remporte le plus de suffrages ! Sur les 28 208 votes recensés, vous êtes 33,2% à penser que Moussa Dembélé (Celtic Glasgow), formé au PSG, est le meilleur attaquant pour l'OM. Olivier Giroud (Arsenal) arrive juste derrière avec 31,9% des votes. Carlos Bacca (18,7%, Milan AC) est distancé. Enfin, on retrouve bien plus loin Wilfried Bony (6,7%, Manchester City), Stevan Jovetic (6,1%, Inter Milan) et Nikola Kalinic (3,4%, Fiorentina). Dès à présent, dites-nous ce que vous pensez de l'arrivée de Daniel Alves au PSG. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous ce que vous pensez de l'arrivée de Daniel Alves au PSG. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

News lue par 516 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+