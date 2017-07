Lyon : Genesio attend Marcelo « Par Romain Lantheaume - Le 13/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l’indiquions récemment, l’Olympique Lyonnais s’est entendu oralement avec le Besiktas au sujet de la venue du défenseur central Marcelo (30 ans). Le Brésilien est attendu en début de semaine prochaine par les Gones qui devraient débourser 7,5 millions d’euros (plus 1 M€ de bonus) dans la transaction. Tout en restant prudent, l’entraîneur rhodanien, Bruno Genesio, a confirmé que l’ancien élément du PSV Eindhoven est en route pour l’OL. "Pour l’instant, il n’y a rien de fait, a d’abord temporisé le technicien ce jeudi devant la presse. C’est un joueur qui répondait aux différents critères qu’on recherchait. Au niveau sportif, et au niveau du budget. On attend son arrivée et la visite médicale pour officialiser tout ça. Peut-être en début de semaine prochaine." Avec cette 6e recrue estivale, l’OL bouclerait son mercato, sauf en cas de belle opportunité. Avec cette 6e recrue estivale, l’OL bouclerait son mercato, sauf en cas de belle opportunité.

