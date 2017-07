ASSE : Clément n'ira pas à Angers « Par Romain Rigaux - Le 13/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Longtemps annoncé proche d'Angers, le milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne, Jérémy Clément (32 ans, 5 matchs en L1 en 2016-2017), ne signera finalement pas au SCO. La formation de Stéphane Moulin a refusé de payer l'indemnité de transfert réclamée par l'ASSE. "Ce qui est sûr, c’est que cela ne se fera pas à Angers même si on m’a longtemps lié à ce club. Les discussions étaient bien avancées, mais Saint-Étienne a voulu monnayer ma dernière année de contrat, et Angers a refusé. Cela fait partie des négociations d’un transfert avec les exigences de chaque partie. Maintenant, je pense qu’à la suite de l’échec de ce transfert, la donne a changé. Si le club persiste à réclamer une indemnité, je ne pourrai pas partir. Mais, au regard des valeurs prônées par l'ASSE, je n’imagine pas une seule seconde qu’il ne finira pas par me libérer", a confié le Stéphanois dans les colonnes de L'Equipe. Déjà mis à l'écart durant la dernière saison, Clément n'est pas parti en stage avec le reste du groupe professionnel et s'entraîne avec la réserve et d'autres pensionnaires du "loft". Déjà mis à l'écart durant la dernière saison, Clément n'est pas parti en stage avec le reste du groupe professionnel et s'entraîne avec la réserve et d'autres pensionnaires du "loft".

