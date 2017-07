OM : Mandanda va devoir patienter « Par Romain Lantheaume - Le 13/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Officiellement de retour à l’Olympique de Marseille depuis mardi, le gardien Steve Mandanda (32 ans) va devoir patienter un peu avant de disputer son premier match avec le club phocéen, comme l’a reconnu l’entraîneur de l’OM, Rudi Garcia, à l’issue de la victoire en amical face à Viitorul (4-2) mercredi. "Pour le prochain match non, mais peut-être à la fin de la semaine, a glissé le technicien devant la presse. Il faut le remettre sur pied physiquement, il s'est entretenu bien sûr, il est bien, mais la compétition ce n'est pas pareil, six mois sans jouer ça compte." A priori, on ne devrait donc pas voir "Il Fenomeno" garder le but marseillais samedi face à Fenerbahçe et les fans de l’OM devront sans doute patienter jusqu’au match contre le Sporting Portugal le 18 juillet. A priori, on ne devrait donc pas voir "Il Fenomeno" garder le but marseillais samedi face à Fenerbahçe et les fans de l’OM devront sans doute patienter jusqu’au match contre le Sporting Portugal le 18 juillet.

