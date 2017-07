Lille : la piste I. Sarr à l'abandon ?

Lille : la piste I. Sarr à l'abando n ? « Par Romain Lantheaume - Le 12/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Révélation de la saison passée à Metz, l'ailier Ismaïla Sarr (19 ans, 31 matchs et 5 buts en L1 cette saison) affole plusieurs écuries européennes comme l'OM, Rennes, Monaco, Newcastle ou encore le RB Leipzig. Mais un prétendant se dégageait en particulier dans ce dossier, Lille. Pourtant, alors qu'un accord aux alentours de 20 millions d'euros était récemment évoqué, les Dogues ont décidé de changer leur fusil d'épaule ! D'après le journal La Voix du Nord, l'équipe dirigée par Marcelo Bielsa s'estime suffisamment armée dans le secteur offensif et ne cible plus le Sénégalais. Des renforts sont désormais privilégiés à d'autres postes et le LOSC espère notamment boucler la signature du milieu défensif de Santos, Thiago Maia. En attendant, les autres courtisans du Messin ne se feront pas prier pour en profiter !

