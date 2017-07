Man City : D. Alves a parlé avec Guardiola « Par Romain Lantheaume - Le 12/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Libre depuis son départ de la Juventus Turin, Daniel Alves (34 ans) a signé mercredi pour deux ans au Paris Saint-Germain. Dans le dossier du latéral droit, Manchester City semblait pourtant tenir la corde depuis de longues semaines. Très optimiste après une discussion avec son ancien joueur au FC Barcelone, l'entraîneur Pep Guardiola aurait d'ailleurs très mal pris le choix du Brésilien (voir ici). Une rumeur démentie par la recrue francilienne. "On s'est parlé, oui. Ou plutôt, c'est moi qui lui ai parlé. Je lui ai expliqué les raisons de ma décision, a raconté l'ancien Blaugrana dans les colonnes de L'Equipe. Est-ce qu'il m'a engueulé ? Non. Avec tout ce qu'on a vécu ensemble, on a une relation très cordiale, respectueuse. C'est ce respect qui peut permettre de comprendre les choses. Maintenant, je ne sais pas s'il a compris mon choix." Des raisons familiales et l'attrait pour le projet du PSG ont notamment poussé le Sud-Américain à préférer le club de la capitale. Le pont d'or offert par Paris (14 millions d'euros de salaire brut annuel) a dû également peser dans la balance… Des raisons familiales et l'attrait pour le projet du PSG ont notamment poussé le Sud-Américain à préférer le club de la capitale. Le pont d'or offert par Paris (14 millions d'euros de salaire brut annuel) a dû également peser dans la balance…

