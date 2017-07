Barça : Xavi évoque le cas Verratti « Par Eric Bethsy - Le 12/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En tant qu’ancien joueur emblématique du FC Barcelone, Xavi suit forcément l’actualité mercato du club catalan, et notamment le feuilleton Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison). Interrogé par Mundo Deportivo, l’Espagnol approuve le forcing des Blaugrana pour le milieu du Paris Saint-Germain. "Verratti est le joueur idéal pour le Barça, je le recruterais, a confié l’ex-plaque tournante du FCB. Il s'adapterait à l'équipe à 200%, c'est un top joueur, un des trois meilleurs au monde à son poste. Je ne connais pas le sujet des négociations ni les chiffres dont on parle. Mais s'il faut faire un effort, je le ferais. C'est un grand joueur et il est jeune. Je comprends que le PSG fasse tout pour qu'il ne parte pas." Ce n’est pas nouveau, Xavi est un grand fan de l'Italien depuis des années. Ce n’est pas nouveau, Xavi est un grand fan de l'Italien depuis des années.

