PSG : Alves a un message pour Verratti

Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, le latéral droit Daniel Alves (34 ans) entend bien écrire l’histoire avec le club de la capitale. Le Brésilien espère d’ailleurs qu’il pourra compter sur son nouveau partenaire, le milieu de terrain Marco Verratti (24 ans, 43 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison), pour y arriver.

"Je suis venu pour jouer avec lui donc s'il part, comment je vais faire ? C’est ça mon message, j’espère qu'il nous aidera à réaliser notre rêve. Plus de bons joueurs on aura, plus on aura de chances de réaliser ce rêve", a confié l’Auriverde en conférence de presse.

De quoi redonner un large sourire à l’Italien ?