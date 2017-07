Amical : l'OM puissance 4 ! « Par Youcef Touaitia - Le 12/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sans forcer, l’Olympique de Marseille a battu le FC Viitorul (4-2) ce mercredi à Lausanne. Quatrième match de préparation et quatrième victoire pour les Phocéens ! Surpris par le pressing adverse, les Marseillais subissaient dans les premières minutes. Escales était même obligé d’intervenir à trois reprises pour maintenir son équipe à flot. Au fil des minutes, les Phocéens respiraient mieux et finissaient par trouver la faille sur leur première incursion dans la surface roumaine, après un bon travail d’Ocampos, qui forçait Tiru à marquer contre son camp (1-0, 25e). Une réalisation malencontreuse qui coupait les jambes des hommes de Gheorghe Hagi, dès lors moins précis dans leurs gestes. Le deuxième but marseillais n’était d’ailleurs pas très loin sans un arrêt réflexe de Rimniceanu sur une lourde frappe de Luiz Gustavo. Après la pause, les joueurs de l’OM n’accéléraient pas et se faisaient punir sur un coup de tête imparable de Chitu (1-1, 52e). Fort heureusement pour Rudi Garcia, ses protégés ne doutaient pas, Njie se chargeant de redonner l’avantage aux siens peu après l’heure de jeu (2-1, 64e). Déchaîné, le Camerounais profitait de la fébrilité du club de Constanta pour doubler la mise d’une lourde frappe sous la barre (3-1, 66e). Jusqu’au bout, les Olympiens ne parvenaient pas à se mettre définitivement à l’abri puisque Benzar réduisait l’écart au score sur un penalty concédé par Sarr (3-2, 76e). Mais Khaoui, auteur d’une excellente entrée, terminait le travail après un joli rush de 50 mètres, conclu par une très belle frappe dans la lucarne opposée (4-2, 84e). Une belle victoire ! Jusqu’au bout, les Olympiens ne parvenaient pas à se mettre définitivement à l’abri puisque Benzar réduisait l’écart au score sur un penalty concédé par Sarr (3-2, 76e). Mais Khaoui, auteur d’une excellente entrée, terminait le travail après un joli rush de 50 mètres, conclu par une très belle frappe dans la lucarne opposée (4-2, 84e). Une belle victoire !

