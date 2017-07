PSG : Al-Khelaïfi et l'attractivité du club « Par Romain Rigaux - Le 12/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain a réalisé son premier gros coup du mercato en signant pour deux saisons Daniel Alves (34 ans) ce mercredi. Sur le site officiel du club, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi s'est félicité de cette signature, symbole de l'attractivité toujours présente du PSG. "Je suis ravi et très fier d’accueillir Daniel Alves au sein de notre club. Daniel n’est pas seulement depuis une douzaine d’années l’un des meilleurs défenseurs du monde, il est également une figure reconnue et appréciée des passionnés de football sur tous les continents. Son exigence et son énergie vont beaucoup apporter à notre groupe et nos fans vont adorer la rage de vaincre qui ne cessera jamais d’animer Dani. En choisissant le Paris Saint-Germain, Daniel montre à tous la vitalité et l’attractivité de notre projet", a déclaré le patron du club de la capitale.

