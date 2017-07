PSG : les premiers mots de Daniel Alves

Le Paris Saint-Germain a officialisé la signature pour deux ans de Daniel Alves (34 ans). Dans la foulée, le latéral droit parisien s'est exprimé sur le site officiel du club de la capitale.

"Je suis extrêmement heureux de m’engager au Paris Saint-Germain. Ces dernières années, j’avais pu mesurer de l’extérieur la formidable croissance de ce club, devenu une place forte du football européen. Il est très enthousiasmant d’être désormais un acteur de ce grand projet ! Dans tous les clubs où je suis passé, j’ai toujours donné le meilleur pour aider mes équipes à aller le plus haut possible. Croyez-moi, je viens aussi à Paris pour gagner. Je connais les ambitions de mon nouveau club et les attentes de ses nombreux supporters à travers le monde. Nous allons partager de grands moments, j’en suis certain !", a déclaré le Brésilien.

Cette arrivée fera plaisir à tous les supporters parisiens, qui attendaient une première star cet été.