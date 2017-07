Arsenal : Özil veut rester

Annoncé possible partant alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat à Arsenal, Mesut Özil (28 ans, 44 matchs et 12 buts toutes compétitions cette saison) s'est exprimé sur son avenir. Et le milieu offensif international allemand souhaite rester chez les Gunners.

"Ma préférence, c'est incontestablement de rester à Arsenal. C'est un si grand club et j'ai toujours dit que je m'y sentais très bien. Quand tout le monde sera rentré à Londres, nous nous assiérons et discuterons de mon avenir", a confié Özil sur le site officiel du club londonien.

Réponse dans les prochaines semaines.