VIDEO : la fin de France-Brésil 1998 du banc !

Il y a 19 ans, jour pour jour, l'équipe de France remportait la Coupe du monde 1998 grâce à une victoire en finale contre le Brésil (3-0), avec un doublé de Zinedine Zidane et un but d'Emmanuel Petit. Revivez les deux dernières minutes de cette rencontre historique depuis le banc de touche des Bleus. Le stress, la libération sur le troisième but, les sourires, les pleurs... Souvenirs et frissons garantis !

Vidéo : les 2 dernières minutes de France-Brésil 1998 du banc de touche ! (après la pub éventuelle)