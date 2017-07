Arsenal : Giroud sème le doute

Jusqu'à présent, Olivier Giroud (30 ans, 40 apparitions et 16 buts toutes compétitions cette saison) a toujours annoncé vouloir rester à Arsenal cet été pour regagner sa place de titulaire. Mais l'arrivée d'Alexandre Lacazette a semé le doute dans l'esprit de l'attaquant français, plus vraiment certain de son avenir chez les Gunners.

"Honnêtement, je ne sais pas. Pour le moment, je suis toujours un joueur d'Arsenal et j'essaie d'être professionnel comme je l'ai toujours été. Je me prépare bien pour la prochaine saison. Evidemment, il y aura plus de concurrence, bien plus que la saison dernière, mais c'est toujours une bonne chose pour un buteur de ressentir la pression, et j'ai toujours composé avec. J'ai déjà rencontré des difficultés ces dernières années mais j'ai toujours réussi à rebondir. Mais cette fois, je ne sais pas. Je ne connais pas mon avenir, donc je ne peux pas vous en dire plus. Je suis concentré sur ma pré-saison", a confié l'international tricolore à Sky Sports.

Si l'OM, Lyon, Everton ou encore West Ham pourraient tenter d'en profiter, il faudra aussi compter sur les intentions d'Arsène Wenger, désireux pour le moment de conserver l'ancien Montpelliérain.