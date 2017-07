Man Utd : le beau message d'Evra à Rooney

Comme Patrice Evra (36 ans, 11 matchs et 1 but en L1 cette saison), trois ans plus tôt, l'attaquant Wayne Rooney (31 ans) a finalement quitté Manchester United pour rejoindre son club formateur, Everton. Le moment venu pour l'actuel latéral gauche de l'Olympique de Marseille de rendre un vibrant hommage à son ancien partenaire chez les Red Devils.

"Je voudrais te remercier pour toutes ces années passées ensemble. On a gagné beaucoup de trophées ensemble. Tu es une légende de Manchester United et j’espère que tous les fans se rappelleront toujours de toi pour ça, a lancé le Français sur Instagram, non sans une touche d'humour. En tant que personne, je suis meilleur que toi parce que même ta femme dit que je la fais rigoler avec mes vidéos donc j’attends toujours tes remerciements."

La fin d'une belle époque à Old Trafford...