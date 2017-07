Everton : ultimatum pour Barkley

Avec les arrivées de Davy Klaassen et Wayne Rooney, Everton s'est considérablement renforcé dans l'animation du jeu. Assez pour mettre la pression sur son maestro, Ross Barkley (23 ans, 36 matchs et 5 buts en Premier League cette saison). Actuellement blessé à l'aine, l'international anglais a reçu un avertissement de la part de ses dirigeants.

En effet, The Telegraph assure que les décideurs des Toffees ont pressé Barkley de prolonger son contrat, qui expire dans un an. En cas de refus, le Britannique sera vendu au plus offrant dès cet été, alors qu'Arsenal, Manchester United, Manchester City et Tottenham sont intéressés.