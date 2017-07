OM : S. Mandanda - "c'était une évidence" « Par Romain Rigaux - Le 12/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Troisième recrue estivale de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda (32 ans, 9 matchs en Premier League cette saison) était présenté à la presse ce mercredi matin. Heureux d'être de retour, le gardien n'a pas hésité une seconde lorsque l'OM l'a contacté. "Quand il y a eu les premiers contacts, c'était une évidence que je devais rentrer. On a souvent envie de tenter des expériences, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu assez vite la possibilité de revenir et je suis vraiment content parce qu'il y a un projet avec une très bonne organisation, énormément d'ambition dans un club que je connais parfaitement. La réflexion n'a pas été très longue pour moi", a-t-il expliqué. "J'ai faim de ballon, j'ai envie de prendre du plaisir, de jouer. Mais j'ai aussi envie de démontrer que je suis là encore. On m'a un peu enterré, mais je ne suis pas mort ! On ne perd pas ses qualités en six mois", a-t-il poursuivi pour répondre aux inquiétudes concernant sa condition physique après une longue période sans jouer. Pour retrouver le plaisir de jouer à l'OM, Mandanda a réalisé des efforts financiers ( "J'ai faim de ballon, j'ai envie de prendre du plaisir, de jouer. Mais j'ai aussi envie de démontrer que je suis là encore. On m'a un peu enterré, mais je ne suis pas mort ! On ne perd pas ses qualités en six mois", a-t-il poursuivi pour répondre aux inquiétudes concernant sa condition physique après une longue période sans jouer. Pour retrouver le plaisir de jouer à l'OM, Mandanda a réalisé des efforts financiers ( voir la brève de 09h52 ).

