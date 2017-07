Japon : Podolski allume le football chinois « Par Youcef Touaitia - Le 12/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après deux belles saisons à Galatasaray, l'attaquant Lukas Podolski (32 ans) a décidé de quitter l'Europe pour rejoindre la formation japonaise du Vissel Kobe. Un choix de vie complètement assumé par l'ex-international allemand, qui n'a pas hésité à critiquer le pays voisin, la Chine, qui selon lui n'est pas l'Eldorado annoncé par beaucoup. "Bien sûr, c’est tentant quand vous entendez que vous pourriez gagner 15 à 20 millions d’euros en Chine. Mais les méthodes de négociations des huit ou neuf agents, qui sont en partie impliqués, sont quasiment équivalentes à celles de criminels. En fin de compte, votre salaire en Chine peut être plus élevé, mais ce que vous gagnez en réalité est une somme plus petite en raison de tous les sombres canaux qui interfèrent", a analysé le champion du monde 2014 pour Bild. "Au Japon, au contraire, les négociations ont été absolument sérieuses dès le départ. J’aime la Chine, j’y ai beaucoup de fans, mais en ce qui concerne le football, ils ne parviendront jamais à devenir comme la Bundesliga. Leur but est de devenir le meilleur championnat mais lorsque je vois comment cela se passe en coulisses... Beaucoup de choses comptent là-bas, mais pas le football", a conclu l'Allemand. "Au Japon, au contraire, les négociations ont été absolument sérieuses dès le départ. J’aime la Chine, j’y ai beaucoup de fans, mais en ce qui concerne le football, ils ne parviendront jamais à devenir comme la Bundesliga. Leur but est de devenir le meilleur championnat mais lorsque je vois comment cela se passe en coulisses... Beaucoup de choses comptent là-bas, mais pas le football", a conclu l'Allemand.

News lue par 16418 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+