Man Utd : Dier veut venir !

Man Utd : Dier veut veni r ! « Par Youcef Touaitia - Le 12/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Et si Manchester United réalisait un nouveau gros coup sur le marché des transferts ? Après Romelu Lukaku, acheté pour 85 millions d'euros, hors bonus, à Everton, le récent vainqueur de la Ligue Europa pourrait mettre la main sur le milieu de terrain de Tottenham, Eric Dier (23 ans, 36 matchs et 2 buts en Premier League cette saison). Selon The Guardian, l'international anglais aurait demandé à ses dirigeants de le laisser filer du côté d'Old Trafford ! Alors que les dirigeants des Spurs attendent au moins 60 millions d'euros pour s'asseoir à la table des négociations, les Red Devils proposent pour le moment 55 millions d'euros. Une offre très importante qui pourrait convaincre la direction londonienne. En tout cas, la formation dirigée par José Mourinho, qui veut absolument récupérer Dier, n'est plus très loin de toucher au but. Une offre très importante qui pourrait convaincre la direction londonienne. En tout cas, la formation dirigée par José Mourinho, qui veut absolument récupérer Dier, n'est plus très loin de toucher au but.

